RSE / Pratiques actuelles en matière de durabilité : Le premier rapport détaillé de Jumia, exposé

Le rapport présente les données non financières de Jumia pour l’année 2021 et fournit des informations conformes aux axes principaux du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) pour les entités d’e-commerce, ainsi qu'aux Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD). En reconnaissant l'importance de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Jumia attire l'attention sur le rôle unique que joue l’e-commerce dans la promotion de l'égalité des chances en Afrique.



À ce titre, Jumia a fait de sa mission, “ l’utilisation d’une manière efficace la technologie pour améliorer la vie quotidienne sur le continent Africain ", le premier pilier de sa stratégie de développement durable.



Le rapport met en évidence cinq thèmes importants dans le cadre de la stratégie de développement durable de Jumia. Il vise dans son volet socio-environnemental à minimiser l’impact, à assurer la commodité, le coût et l'accessibilité pour les consommateurs. Mais aussi, à accompagner la montée en puissance des vendeurs, partenaires et communautés et à constituer une main-d'œuvre engagée, inclusive et diversifiée. Et dans le domaine de la gouvernance, Jumia cherche à fonctionner avec des normes éthiques solides. " Nous sommes fiers, à travers nos actions et notre écosystème, de contribuer au développement social, à la création d'emplois et d'opportunités commerciales, et à la réduction des inégalités pour des milliers de personnes ", ont déclaré Sacha Poignonnec et Jeremy Hodara, cofondateurs et PDG de Jumia.



" Nous sommes ravis de constater que nous avons des possibilités infinies de faire des choix qui sont bénéfiques pour notre entreprise. Mais aussi, pour nos populations, nos communautés et notre planète. En tant qu'entité en pleine croissance sur la voie de la rentabilité, cet engagement alliant développement durable et objectifs commerciaux, est un facteur de réussite essentiel ", a déclaré la responsable du développement durable et présidente de Jumia Nigeria, Juliet Anammah.



Ainsi, ce rapport RSE fait suite à la publication des résultats financiers de fin d'année de la société, portés par le quatrième trimestre de 2021, marqué par de nouveaux records en termes de nombre de consommateurs actifs, de commandes et de GMV atteignant respectivement 3,8 millions, 11,3 millions et 330 millions de dollars, soit une augmentation de 29 %, 40 % et 20 % par rapport à l'année précédente. « Nous croyons que la technologie a le potentiel de transformer la vie quotidienne en Afrique, pour le meilleur. Nous avons créé Jumia pour aider les consommateurs à accéder à des millions de biens et services de manière pratique et aux meilleurs prix, tout en ouvrant aux vendeurs de nouvelles opportunités pour atteindre les consommateurs et développer leurs activités », rappelle-t-on.



A retenir que Jumia est une plateforme de commerce électronique, leader en Afrique. Sa place de marché, dit-on, est soutenue par sa plateforme logistique, Jumia Logistics, qui permet la livraison rapide de millions de colis.