Racisme : Polémique politique en Angleterre avec un tweet raciste sur le Sénégal Alan Sugar, businessman, Lord et présentateur vedette de la BBC, a reçu ce mercredi de nombreuses critiques après avoir posté un tweet sur l'équipe du Sénégal, dans lequel il compare les joueurs à des vendeurs à la sauvette sur une plage de Marbella.

C'est un tweet qui n'est pas passé inaperçu. Alan Sugar, l'homme d'affaires et présentateur de l'émission "The Apprentice" sur la BBC, s'est attiré les foudres des internautes ce mercredi. Il a été taxé de racisme après avoir posté un photo-montage de l'équipe du Sénégal, en comparant les joueurs à des vendeurs à la sauvette sur une plage de Marbella, en Espagne.



"Je reconnais certains de ces gars de la plage de Marbella. Des gars débrouillards", a-t-il écrit dans ce tweet, accompagné d'un montage photo montrant l'équipe du Sénégal à côté de sacs à main et lunettes de soleil vendues sur un drap faisant fortement penser à des produits contrefaits.



"Un tweet choquant, ignoble"



Les réactions enflammées n'ont pas tardé à émerger sur le réseau social. "Un tweet choquant, ignoble", a dénoncé la journaliste de la BBC Babita Sharma.



"C'est particulièrement raciste", a estimé pour sa part l'actrice Kelechi Okafor. Le tweet d'Alan Sugar, insiste-t-elle, est construit sur les stéréotypes racistes voulant que "1) tous les Noirs se ressemblent 2) sont pauvres 3) ne peuvent pas s'élever socialement".



Un "tweet amusant" selon Sugar



Alors que la polémique enflait, l'intéressé a supprimé son tweet et accusé ses détracteurs de manquer d'humour.

"Je viens de lire la réaction à mon tweet amusant sur les types sur la plage de Marbella... Il semble qu'il a été mal interprété et jugé offensant par quelques personnes", a-t-il tweeté, avant de présenter finalement ses excuses dans un autre message.



Alan Sugar, qui a notamment fondé la marque informatique Amstrad, n'en est pas à son premier scandale: rebondissant sur des accusations d'antisémitisme au sein du Labour, il avait posté en début d'année un autre montage photo plaçant côte à côte Hitler et le chef des travaillistes, Jeremy Corbyn.











Rmc

