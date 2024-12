Radiation de Barthélémy Dias : Taxawu Senegaal alerte sur les dangers d'une "justice sélective"

La radiation de Barthélémy Toye Dias de l'Assemblée nationale, votée hier, a suscité une vive indignation au sein de la plateforme politique Taxawu Senegaal . Cette décision, qualifiée de « grave atteinte à la démocratie », est perçue comme une remise en cause de la volonté populaire et des fondements de l'État de droit au Sénégal.



Taxawu Senegaal souligne que le mandat de Barthélémy Dias, validé par le Conseil constitutionnel, tire sa légitimité des urnes et ne saurait être révoqué sans porter atteinte aux règles démocratiques. Le mouvement critique également une disparité dans l'application des lois, faisant allusion à l'affaire Ousmane Sonko, condamné à une peine de six mois avec sursis dans une affaire de diffamation mais dont le mandat suspendu n'a pas été remis en question par les autorités compétentes

.

Pour Taxawu Senegaal, cette situation révèle une justice « à géométrie variable », appliquée selon les intérêts partisans. Une telle pratique, prévient le mouvement, menace gravement les fondements de la démocratie sénégalaise.



Réaffirmant son soutien total à Barthélémy Dias, la plateforme dénonce une tentative de museler une voix « libre et légitime ». Elle annonce son intention d'explorer toutes les voies légales pour garantir à M. Dias l'exercice plein de son mandat.



"Notre démocratie ne saurait être l'otage des calculs politiques", conclut Taxawu Senegaal, promettant de poursuivre son combat pour la justice et la transparence.