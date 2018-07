Ranch de Dolly : 6354 têtes de bétail tuées après la forte pluie

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Juillet 2018 à 08:06 | | 0 commentaire(s)|

C’est l’hécatombe dans le cheptel après la forte pluie qui s'est abattue sur Dakar et l’intérieur du pays mercredi dernier. Selon Vox Populi, au Ranch de Dolly, 6354 têtes de bétail dont 128 vaches, ont été tuées.

Le journal informe que d'autres localités sont touchées. À Mboula, plus de 400 bêtes sont mortes. A Deali, 300 ont péri. 254 autres pertes ont été enregistrées dans les villages de Moguéré et Mayel, dans la commune de Barkedji.









Seneweb News





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook