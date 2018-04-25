Leral.net | S'informer en temps réel
Accueil Politique Sports Télé People Audio

Rappel à DIEU d'Habib Faye : Duggy Tee salue la mémoire d'un "homme bon, d'une grande humilité et ouvert d'esprit"

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Avril 2018 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

Rappel à DIEU d'Habib Faye : Duggy Tee salue la mémoire d'un "homme bon, d'une grande humilité et ouvert d'esprit"
INNA LILAHI WA INNA ILEYHI RAJIHOUN 
JE VIENS D’APPRENDRE UNE TRISTE NOUVELLE. LE GRAND HABIB FAYE S’EN EST ALLÉ. UN HOMME BON ET D’UNE GRANDE HUMILITÉ ET OUVERT D’ESPRIT. 
UN GRAND QUE J’APPRÉCIAIS ET QUE JE CONNAISSAIS PERSONNELLEMENT. 
UN GÉNIE,UN GRAND FRÈRE AVEC QUI J’AI EU LA CHANCE DE COLLABORER. 
PRIEZ POUR LUI SVP. QUE LA TERRE LUI SOIT LÉGÈRE. 
PUISSE ALLAH AVOIR PITIÉ DE SON ÂME ET PUISSE T’IL L’ACCUEILLIR EN SON PARADIS. 
AMINE YA RABBIL ALAMINE. FATIHA + 11 LIKHLASS



Contactez - nous ( Email : leral@leral.net ou pub@leral.net ) Admin Général et Dirpub : Massène DIOP, Service Commercial : +221 78 136 52 52