Rappel à DIEU d'Habib Faye : Duggy Tee salue la mémoire d'un "homme bon, d'une grande humilité et ouvert d'esprit"

INNA LILAHI WA INNA ILEYHI RAJIHOUN

JE VIENS D’APPRENDRE UNE TRISTE NOUVELLE. LE GRAND HABIB FAYE S’EN EST ALLÉ. UN HOMME BON ET D’UNE GRANDE HUMILITÉ ET OUVERT D’ESPRIT.

UN GRAND QUE J’APPRÉCIAIS ET QUE JE CONNAISSAIS PERSONNELLEMENT.

UN GÉNIE,UN GRAND FRÈRE AVEC QUI J’AI EU LA CHANCE DE COLLABORER.

PRIEZ POUR LUI SVP. QUE LA TERRE LUI SOIT LÉGÈRE.

PUISSE ALLAH AVOIR PITIÉ DE SON ÂME ET PUISSE T’IL L’ACCUEILLIR EN SON PARADIS.

AMINE YA RABBIL ALAMINE. FATIHA + 11 LIKHLASS