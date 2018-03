Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rappel à DIEU de Lobatt Fall, ancien transporteur : Du petit commerce à la légion d’honneur Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Mars 2018 à 10:13 | | 0 commentaire(s)| Le célèbre transporteur et ancien baron du Parti socialiste, Lobatt Fall est décédé ce vendredi à l'âge de 89 ans à l'hôpital principal de Dakar. Né à Podor, il est venu imposer son entrepreneurship dans la capitale sénégalaise. Cet article ci dessous était paru dans Walfadji quotidien. Leral.net le republie pour lui rendre hommage et donner son parcours atypique en exemple. Leral.net présente ses condoléances éplorées à sa famille, ses alliés et proches. Amine...

A 83 ans, Lobatt Fall était une icône de la gare routière «Pompiers». Après un passage remarqué à l’hémicycle, au Conseil économique et social, il était, aujourd’hui, chargé de la réquisition de transport de Dakar. Ancien transporteur, le vieil homme compare la situation actuelle de «Pompiers» à celle d’antan pour le déplorer. Une occasion, pour lui, de replonger dans ses souvenirs.

Originaire de Thioubalel, village de l’arrondissement de Cas-Cas, dans le département de Podor, Lobatt Fall est l’un des plus anciens transporteurs de la gare routière dite «Pompiers». Issu d’une famille de pêcheurs haal pulaar, il reste fidèle à ses racines et croyances. Tout jeune, le natif de Thioubalel faisait du petit commerce avec le soutien de ses deux grands frères qui détenaient de grandes boutiques au Fouta et en Mauritanie. Aujourd’hui, malgré son âge avancé, le vieil octogénaire s’adonne à nombre d’activités aux alentours de la gare routière. En plus de cela, Lobatt Fall est chargé de la réquisition du transport à Dakar. En d’autres termes, il se charge de faire voyager certains fonctionnaires, notamment, enseignants, moyennant paiement par l’Etat.



Le vieil homme a roulé sa bosse un peu partout. Il a occupé différentes fonctions et a reçu de multiples distinctions honorifiques. Emmitouflé dans son boubou «Bazin» de couleur marron, Lobatt Fall offre un large sourire qui laisse paraitre trois dents en or. Il reçoit dans son sanctuaire. Un bureau au décor peu commun. Sur les murs sont accrochés une bonne dizaine de portraits. Des photos de famille sont exposées sur une table basse. Lobatt Fall ouvre un petit coffret pour présenter ses médaillons qui lui ont été décernés. Très fier, le vieux Fall montre une légion d’honneur qu’il a reçue de l’ancien président français, François Mitterrand.



Ancien député, il a siégé durant dix années à l’Assemblée nationale. Fier de ses faits d’armes à l’hémicycle, Lobatt Fall déclare, lui-même, avoir toujours plaidé pour la bonne cause de son terroir. Le vieux jette ainsi un regard de sage sur les privilèges accordés aux occupants de l’hémicycle de nos jours. Des privilèges qu’il considère comme du superflu. Lobatt Fall a aussi occupé des fonctions au Conseil économique et social. Il a épongé 50 années de règne à la tête de la gare officielle de Dakar en tant que président national du groupement des transporteurs du Sénégal.



Lobatt Fall exclu des décisions prises à «Pompiers»



Dans un phrasé où wolof et pulaar cohabitent, Lobatt Fall révèle qu’en son temps, les mouvements d’humeur se tenaient dans les règles de l’art, sans violence ni tiraillements entre transporteurs. Le doyen des lieux déplore le fait que l’assemblée générale des syndicalistes de jeudi dernier se soit tenue à son insu. L’ex-transporteur se sent aujourd’hui mis à l’écart des grandes décisions qui engagent «Pompiers». Aussi, il ne veut point se prononcer sur les remous liés à la privatisation de la gare qui ont fini de troubler l’atmosphère habituelle de celle-ci ces derniers jours.



En plus des tensions et divergences d’idées à la gare routière, certains transporteurs soulèvent un déficit de communication au sein de leur entité. Ousmane Thiongane, vulcanisateur, déplore cette «mise à l’écart» du doyen. «Lobatt Fall n’a pas été informé de notre assemblée générale du syndicat pour la simple raison qu’il y a un déficit de communication» dans «l’entreprise». Le jeune homme a beaucoup d’estime pour le vieux Lobatt. «C’est un homme très généreux. Il n’est plus à la tête de la gare routière. Mais son règne nous a marqués». Ibrahima Ndiaye, mécanicien, chef de garage confirme les propos de son collègue « J’ai grandi dans les bras de Lobatt Fall. Je le connais très bien. Il est prêt à venir en aide aux plus démunis. Il détient et loue un grand immeuble dans les alentours. Mais, ne met jamais la pression sur ceux qui tardent à payer leur loyer». Bon Pulaar, Lobatt Fall n’en est pas, pour autant, un fan de «lathiri» (couscous). Le cousin à plaisanterie des sérères lui préfère du poulet bien rôti ! Lobatt Fall a trois épouses et est père de 19 bouts de bois de Dieu.



Florent FAVREL & Mame Anta NDOUR Walfadjri





