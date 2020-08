Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rappel à Dieu de Amadou Dème, père de Adja de la série « Adja » Les Familles Dème et Kébé en deuil Rédigé par leral.net le Samedi 22 Août 2020 à 13:24 | | 0 commentaire(s)| Amadou Déme le père de Adja de la série « Adja » de Lamine Déme agent à la CBAO, Papis Dème et de Lissa Dème est décédé.



M.Démé était un Administrateur civil de classe exceptionnelle, Grand ordre national du mérite - Ordre nationale du lion.

Les Familles Dème et Kébé



Ibrahima Dème, Mamadou Dème, Omar Dème, Souleymane Dème, Abdou Salam Dème, Dieynaba Dème Mme Kébé, Fatoumata Dème Mme Ba, frères et soeurs du défunt.



Mame Ngoné Diallo Épouse du défunt, et ses enfants Mouhamadou Lamine Dème, Ndeye Awa Dème, Khady Dia Dème, Ndioro Bineta Dème, Sokhna Diarra Dème, Pape Abdourahmane Dème, Dieynaba Lissa Dème, Fatou Bintou Dème, Sokhna Aicha Dème ont le regret et la profonde douleur de vous annoncer le décès de Leur père, Époux , frère El Hadji Amadou Dème. Administrateur Civil de Classe Exceptionnelle, Ordre Nationale du Mérite, Grand Ordre Nationale du Lion, ancien Adjoint Gouverneur de Saint-Louis et de Kaolack.



Décès survenu ce samedi 22 Août à Dakar. Enterrement prévu à Yoff à 17h



Paix à don âme et que la terre lui soit légère



La rédaction de Leral présente ses condoléances à la famille éplorée.







