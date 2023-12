Rappel à Dieu de Magaye Niang, Mory dans « TOUKI BOUKI » ce vendredi 22 Décembre 2023.

Figure emblématique du cinéma sénégalais, Magaye Niang a aussi été chanteur dans le groupe Xalam 1. En 1972, il joue le rôle principal dans « Touki Bouki » de Djibril Diop Mambéty en interprétant le rôle de Mory.



Il revient au devant de la scène des années plus tard avec « Karmen Geï », ce film culte de Joseph Gai Ramaka sorti en 2001. Ce, à travers le personnage du policier Lamine Diop.



En 2002, Magaye Niang fait valoir de nouveau ses talents d’acteur dans « Kinkéliba et biscuits de mer » d’Alhamdou Sy.



Une dizaine d’années plus tard, la réalisatrice Mati Diop nous plonge dans son parcours à travers « Mille soleils » sorti en 2013. Un documentaire qui revient sur l'héritage personnel et universel que représente « Touki Bouki ».



Magaye Niang a su traverser les âges !



Paix à son âme.



