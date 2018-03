Rappel à Dieu de Mamadou Diop : Ousmane Tanor Dieng réagit

Critiqué pour son silence depuis le décès de l’ancien maire de Dakar, Mamadou Diop, Ousmane Tanor Dieng a réagi. Non pas en tant que secrétaire général du Parti socialiste, mais comme président du Haut conseil des collectivités territoriales.



A travers un communiqué, Ousmane Tanor Dieng dit avoir appris, « avec une profonde douleur, la triste nouvelle », alors qu’il était absent du pays. Il dit exprimer sa douleur et sa vive compassion. « Tous les membres du Haut conseil des collectivités territoriales se joignent à moi pour adresser à l’ensemble de sa famille, à ses amis et à ses proches leurs condoléances les plus attristées », ajoute le texte.



Le patron des "Verts" a réagi après que certains se sont étonnés de l’absence de réaction du Parti socialiste, alors que Mamadou Diop a été, pendant des décennies, un responsable politique de haut rang au sein de la formation de Léopold Sédar Senghor