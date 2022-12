Rapport Cour des Comptes : La requête introduite par Mimi et Guy Marius

Les députés Guy Marius Sagna et Aminata Touré ne lâchent pas l’affaire. En effet, mentionne iGFM, ils ont saisi le bureau de l’Assemblée nationale pour introduire une «question d’actualité».



Dans leur correspondance, les deux députés rappellent qu’en vertu de l’article 92 de la loi organique n2002-20 du 15 mai 2002 portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale, les députés peuvent poser aux membres du gouvernement, des questions d’actualité, pendant la session ordinaire unique. Et les ministres sont tenus d'y répondre.



Ainsi, ils veulent interpeller le gouvernement sur le rapport de la Cour des comptes qui a sanctionné le contrôle de la gestion du Fonds force covid-19. Rapport qui fait actuellement polémique, au vu des nombreuses malversations et violations soulignées par le corps de contrôle.





