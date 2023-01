Rapport Fonds Covid-19 de la Cour des Comptes : Le Fédération sénégalaise de Basket au coeur du « tong-tong » financier injustifié

L'équipe matinale de la Sen Tv est largement revenue sur le rapport Covid-19 de la Cour des Comptes, ayant épinglé le Ministère des Sports et les subterfuges de détournement de fonds opérés par la Fédération de Basket, en complicité avec le Dage de Matar Bâ. A travers cette gymnastique d’opérations douteuses, des centaines de millions FCfa se sont volatilisés dans la nature. Une liste exhautive de la répartition des fonds a été exposée par les chroniqueurs dans la rubrique « Oup Sathiey ». Me Babacar Ndiaye et le Dage du Ministère et plusieurs clubs et ligues, sont au coeur de ce « tong-tong » financier injustifié.

