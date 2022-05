Rapport Ofnac : "La fraude, le faux et usage de faux et l’escroquerie pèsent pour 33,33% en 2021, le détournement de deniers publics et la concussion suivent pour 23,36%"

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mai 2022 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|

Activités du département investigations



Selon le rapport de l'Ofnac, en 2021, l’on constate que la fraude, le faux et usage de faux et l’escroquerie, pèsent pour 33,33%, soit le tiers des infractions relevées. Le détournement de deniers publics et la concussion suivent pour 23,36%.



Au cours de l’année 2021, 90 ordres d’ouverture d’enquête ont été signés par la présidente et notifiés au Département Investigations pour exécution. Deux ordres de mission d’audit ont également été délivrés. Ce nombre est composé en grande partie, de nouvelles affaires à instruire par le DI.



Il comprend également un certain nombre d’actes modificatifs d’ordre d’ouverture d’enquête déjà émis. Comparativement aux années précédentes, l’année 2021 est celle qui a enregistré, le plus grand nombre d’ordres d’ouverture d’enquête ; ce qui confirme la tendance haussière notée depuis 2019. Dans le courant de l’année 2021, le DI a mené 10 missions dans 10 localités.



A noter que le Département Investigations collecte des indices de corruption, de fraude, d’infractions connexes ou de pratiques assimilées dans le cadre de ses enquêtes. Son action est déclenchée par la signature, par la présidente, d’un ordre d’ouverture d’enquête ou d’un ordre de mission d’audit.





Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook