Rapport final sur les concertations sur la cherté de la vie: La commission propose des mesures pour la baisse du prix du sucre et la stabilisation de l’offre intérieure

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Octobre 2022 à 13:56 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère du Commerce, de la Consommation, et des PME a publié hier, un rapport final sur les concertations sur la cherté de la vie au Sénégal. Ainsi, la commission a fait des propositions de mesures pour la baisse du prix du sucre et la stabilisation de l’offre intérieure.



Elle propose de maintenir le principe de la réfaction de base en faisant passer le taux effectif de la TVA de 4,71% à 1%, d'explorer l'option de la suspension de la TVA, de réduire le montant des frais de transit de 12 000 à 3000 FCfa (Niche), de réduire les frais bancaires de 11 000 a 4 000 FCfa (1.5% la Tonne), de formuler et adresser une demande écrite à la collectivité concernée, de sensibiliser les autorités communales de Mbane, Richard-Toll et Rosso sur la question, de construire des magasins de stockage à l’aune de la production, de finaliser l’entrepôt en cours de construction de 14.000 T, de faciliter la mise à disposition d’espaces de stockage pour la construction des magasins recommandés, d'augmenter le nombre de tapis pour enrayer la congestion.



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook