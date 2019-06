Rapport sur l’élection présidentielle 2019 : l’Ue ‘’casse’’ la Cena Il n’y a pas que le parainage qui a été pointé du doigt par la mission d’observation électorale de l’Union européenne dans son rapport de l’élection présidentielle de février dernier, rendu public hier. La vingtaine de recommandations de la mission de l’Ue, vise également la la Commission électorale nationale autonome (Cena), qui nécessiterait presque une refonte.

En effet, dans son rapport, la délégation dirigée par Mme Elena Valenciano, déplore le manque d’ « initiative et de réactivité de la Cena », qui selon elle, « a opéré comme un bras de l’administration, plutôt qu’un organe de supervision », relève Walf Quotidien dans sa livraison du jour.



En guise de recommandation, la commission d’observation de l’Ue demande « la neutralité et l’efficacité du contrôle exercé par l’organe en charge de la supervision du processus électoral », poursuit le journal.



Par ailleurs, l’Ue recommande « le respect de la durée du mandat des représentants de la Cena et de réviser le mode de désignation des membres de la Cena. Une fraction nommée sur proposition d’institutions autres que celles relevant du pouvoir exécutif », entre autres.

