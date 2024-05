Rapport sur l’état de la santé dans le monde: L’Oms dévoile la régression de l’espérance de vie humaine

L’Organisation mondiale de la santé (Oms) a publié, hier, son nouveau rapport sur l’état de la santé dans le monde. Dans ce «world health statistics 2024», les experts on observé «un fort impact de la Covid-19 notamment sur l’espérance de vie à la naissance, qui, au niveau mondial, a régressé de 73,1 ans en 2019 à seulement 71,4 ans (-1,8 ans) en 2021, retombant ainsi au niveau de 2012».



Selon l’Oms, de façon similaire, l’espérance de vie en bonne santé est désormais estimée à 61,9 ans au niveau mondial en 2021 contre 63,4 ans en 2019 (- 1,5 an). «La Covid-19 a également eu un impact sur la part des différentes causes de mortalités, avec une augmentation de la part de la mortalité due aux maladies transmissibles, décès maternels, périnatal et nutrition de 18% en 2019 à 28% en 2021, même si les maladies non transmissibles continuent de représenter la 1ère cause de décès (65% en 2021)», a informé, dans son rapport, l’Organisation mondiale de la santé.



En ce qui concerne les Objectifs de développement durable (Odd), l’étude a démontré qu’aucune des cibles santé n’a été atteinte ou est en voie d’être atteinte mais la plupart des cibles santé (42 sur 52) enregistrent des progrès.



Bes Bi