Rapports de corps de contrôle et autres malversations / Recours systématique à des procès pour diffamation : Le Sénégal à l’heure du déni de justice !

Le Sénégal est-il à l’heure du déni de justice ? Cette question a tout son sens, si on s’en tient à la démarche de certaines personnalités sur qui pèsent des soupçons de malversations sur des deniers publics ou qui sont épinglées par des rapports de corps de contrôle.



En effet, de plus en plus, on voit des responsables du régime en place se tourner vers la justice, pour faire condamner des citoyens qui ont osé s’attarder sur leurs magouilles révélées par des rapports de corps de contrôle. Une situation qui accentue chez bon nombre de Sénégalai,s le sentiment d’une inversion des rôles entre les bourreaux et les victimes mais aussi, de l’existence de deux ordres de citoyens au Sénégal, dont l’un bénéficie d’une immunité totale de gestion et l’autre soumis à la rigueur des principes de bonne gouvernance.



Le premier cas qui illustre cette inversion des rôles ,où le bourreau enfile la tunique de la victime, est certainement l’affaire du procès en diffamation qui a opposé le journaliste Pape Alé Niang et Mody Niang, à l’ancien Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Cheikh Oumar Hanne.



En effet, saisi d’une plainte déposée par l’ex-Dg du Coud, le tribunal correctionnel de Dakar, dans son verdict rendu, le mardi 27 octobre 2020, a reconnu le journaliste Pape Alé Niang et Mody Niang coupables du délit de diffamation au préjudice de Cheikh Oumar Hanne et les a condamnés à 3 mois avec sursis, en plus de 10 millions de francs FCfa à titre de dommages et intérêts. En effet, à la suite de la publication du rapport 2014-2015 de l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac) sur le Coud, qui a épinglé la gestion de Cheikh Oumar Hanne, le journaliste a publié un livre intitulé « Scandale au cœur de la République : le dossier du Coud ».



Dans cet ouvrage préfacé par Mody Niang, qui a participé à la rédaction de ce rapport, le journaliste a retracé le film de la malversation de deniers publics révélée par ce rapport de l’Ofnac. S’estimant diffamé, l’actuel ministre de l’Éducation nationale a déposé plainte pour diffamation contre Pape Alé Niang et Mody Niang, dont le seul tort a été d’avoir exploité des informations publiées dans ce rapport 2014-2015 de l’Ofnac, qui n’a pas fait l'objet d’une déclassification. Appelée à la barre du tribunal correctionnel de Dakar, cette affaire s’est soldée sur une condamnation en première instance du journaliste et de Mody Niang, dont les avocats ont interjeté appel. Un appel qui sera vidé au mois d’avril prochain.



Toutefois, il faut souligner que l’ancien Directeur général du Coud n’est pas le seul responsable du régime en place à se tourner vers la justice pour solder ses comptes avec ses détracteurs.



Invité de l’émission « Jury du dimanche » d’Iradio au mois d’août 2021, Dr. Babacar Niang, Directeur général de Suma Assistance était monté au créneau pour dénoncer la mauvaise gestion de la pandémie du Covid-19. Dr. Babacar Niang avait notamment accusé les services du ministère de la Santé, de procéder à la vente du matériel médical du public aux structures sanitaires du privé, mais aussi l’un des fils du ministre Abdoulaye Diouf d’être mêlé dans le corona-business et commandes des médicaments et des masques, pour ensuite, les vendre.



En réaction à cette sortie, le ministre de la Santé a annoncé une plainte contre le Directeur général de Suma assistance. Quelques jours après, le même Dr. Babacar Niang est revenu à la charge, pour révéler qu’il a reçu les « contrôleurs fiscaux de l’Etat, après ses premières sorties sur la gestion de la pandémie ».



Autre responsable du régime en place impliqué dans cette campagne d’intimidation, l’actuel ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow. Invité sur le plateau d’une télévision de la place, le 31 décembre 2022, avec l’ancien DG de la Douane, Boubacar Camara, pour analyser le discours de fin d’année du chef de l’Etat, ce dernier a fait remarquer à l’endroit du ministre qu’il n’a jamais demandé cinq cent millions (500 000 000) FCfa, contrairement à lui.



« On vous a donné une avance de cent millions (100 000 000) FCfa pour des terrains… », avait-il martelé. Pas du tout content de cette accusation, le ministre Abdoulaye Saydou Sow a menacé de servir une sommation interpellative dès le lendemain à son co-débateur, si ce dernier ne revenait pas sur ses accusations.



Apportant la réplique à cette menace, l’ancien Dg des Douanes sénégalaises et leader du Parti de la construction et de la solidarité/ Jengu Tabax, soulignant que « ce que j’ai dit, c’est moins grave. Au Sénégal, il y’a un système de bradage du foncier qui est organisé », a invité le ministre à passer par la voie la plus rapide, en lui faisant une citation directe devant le juge, pour lui donner enfin « l’occasion dans un procès, d’expliquer ce qui se passe ». Seulement, depuis lors, aucun acte n’a été posé jusque-là.



Toujours dans cette liste des manœuvres ou procédures judiciaires initiées par des responsables du régime dont la gestion des affaires publiques est entachée par des magouilles, pour faire taire les bruits de couloir de la cité, on peut également citer ce procès en diffamation opposant le leader de Pastef et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Il faut dire que cette saisine de la justice par le ministre Mame Mbaye Niang qui réfute un quelconque rapport (de l’Inspection générale d’Etat (Ige) ou de l’Inspection générale des finances (Igf) qui a épinglé sa gestion dans le cadre du Programme des domaines agricoles communautaire (Prodac), a surpris beaucoup de Sénégalais.



Et pour cause, interpellé par les députés sur l’affaire du scandale du Prodac, lors de l’examen du projet de loi portant Loi de Finances Rectificative (LFR), le 30 juin 2018, l’actuel Premier ministre alors ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, avait précisé que « l’IGF a établi un rapport provisoire et le rapport définitif vient d’être bouclé, mais il n’est pas encore exploité ».



Le samedi 2 février 2019, le coordonnateur de la section sénégalaise de Transparency international- Forum civil, Birahime Seck, a publié un livre intitulé : « Lettre au Peuple : Prodac, un festin de 36 milliards de francs CFA ». Dans cet ouvrage de 212 pages, le coordonnateur du Forum civil a réévalué le montant exact du scandale qui, selon lui, tourne autour de 36 milliards FCfa, en lieu et place des 29 milliards de francs Cfa révélés dans le pré-rapport qui a fuité dans la presse.



Pourtant, voilà que l’ancien ministre de la Jeunesse réfute tout et va même jusqu’à saisir la justice contre le leader de Pastef, qui ne cesse de rappeler lors de ses conférences de presse ce rapport, pour dénoncer l’impunité érigée en règle par l’actuel chef de l’Etat, lequel ferme systématiquement les yeux sur les magouilles de ses partisans, tout en traquant les moindres erreurs de ses adversaires.



