Rapports des corps de contrôle sans suite : le juge Télico déplore « la dépendance du procureur, sous le contrôle du ministre de la Justice » Le juge Souleymane Télico a déploré l’absence de suites judicaires après les rapports des corps de contrôle. Invité de l’émission Grand Jury, ce dimanche, le président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), a estimé que « c’est une situation déplorable ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Mars 2020 à 11:58 | | 0 commentaire(s)|

« C’est l’illustration parfaite du caractère complexe et interdépendant de la justice », a dit Souleymane Télico. Qui poursuit, « la dépendance du procureur, sous contrôle du ministère de la justice peut expliquer l’absence de poursuites ». Le président de l’UMS déplore, cependant, que « cela déteint sur l’image que le citoyen a de la justice ».

Dans tous les cas, indique-t-il, « le procureur doit traiter les dossiers de manière judiciaire pour que le travail des corps de contrôle ait un sens. Cela ne sert à rien de perdre autant de temps et d’énergie pour que ces rapports soient rangés dans les tiroirs ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos