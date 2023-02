Rapports supposés froids avec le Président Sall : Idrissa Seck veut démentir par un accueil chaleureux Les rumeurs ont couru, lui prêtant déjà des ambitions pour 2024, et du coup, une opposition à un éventuel 3e mandat de Macky Sall. Comme une sorte de démenti, Idrissa Seck entend bien «dérouler le tapis» lors du Conseil des ministres décentralisé à Thiès, du 8 au 12 février 2023, nous assure "Bes Bi".

L’information est de son conseiller spécial, Lamine Diallo, qui est formel : « Le président de la République Macky Sall et Idrissa Seck, président du parti Rewmi, ont les meilleurs rapports ».



L’ancien maire de Thiès- Nord a indiqué que le président du CESE n’a pas lésiné sur les moyens pour cet accueil «chaleureux».



Selon "Bes Bi", « le parti Rewmi réaffirme ainsi son soutien et son engagement au Président Macky Sall qui a mis le Sénégal dans sa trajectoire d’émergence », lit-on dans une déclaration.



