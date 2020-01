Rapprochement Macky-Idy : Moustapha Diakhaté met en garde

" Si les propos de Monsieur Cheikh Yérim Seck selon lesquels le Président Macky Sall accorde des largesses financières à Monsieur Idrissa Seck, qu’ils se sont parlé et sont tombés d’accord, son exacts, les Sénégalais peuvent légitimement considérer que le dialogue national est une trouvaille pour couvrir un deal politique et non pour faire avancer leur pays.



Compte tenu de la gravité de la révélation, les parties incriminées doivent apporter des réponses précises, pour édifier le peuple sénégalais sur les tenants et aboutissants de cette affaire ", a écrit l’ancien ministre-conseiller du Président Macky Sall sur sa page Facebook.