Rassemblement à Saly : Plusieurs personnes interpellées

Une trentaine de personnes ont été interpellées dimanche à Saly, dans le département de Mbour. Parmi elles, il y a le président de la zone 7, les délégués et les superviseurs de l’Oncav (Organisme National de Coordination des Activités de Vacances).



Les mis en cause ont été cueillis alors qu’ils organisaient une Assemblée générale pour le renouvellement des instances. Ils sont reprochés de rassemblement, en cette période marquée par la Covid-19 où toute activité regroupant plusieurs personnes est interdite.



Selon la Rfm, des membres de la zone 7 jugent "illégal ces arrestations". Selon eux, d’autres zones ont durant ce week-end procéder au renouvellement de leurs instances. Ils accusent les membres des autres zones de l’Oncav départemental d’être derrière ces arrestations.

