Rassemblement du F24: Une démonstration de force de l’opposition contre la 3e candidature du Président Macky Sall

Le mouvement des forces vives du Sénégal ( F24) a mobilisé plusieurs milliers de personnes contre le président Macky Sall, vendredi. Répondant à cette manifestation, Awa a remis le t-shirt qu’elle avait acheté en 2012. Les couleurs se sont effacées avec les temps. Mais, on voit toujours le panneau stop et l’inscription « Danger ! » qui y est floquée. A l’époque, disait-elle, elle se battait contre l’ancien président Abdoulaye Wade qui se présentait pour un troisième mandat à la tête du pays. Ce vendredi 12 mai, elle s’oppose encore pour la même cause à Macky Sall.



Ainsi, elle estime que le chef de l’État fait planer le suspense. Mais, ses adversaires en sont convaincus. D’après elle, Macky Sall veut aussi, briguer un troisième mandat au scrutin présidentiel du 25 février 2024. « Cela nous déprime, c’est toujours la même chose quand il y a des élections », proteste la mère de famille qui considère que cette nouvelle candidature serait « illégale ».



Drapeaux vert-jaune-rouge bien tenus en main, des milliers de manifestants habillés ont scandé « Non à la troisième candidature de Macky Sall », accompagnés de sifflets et de vuvuzelas. Sur la place de la Nation, à Dakar, ils répondaient à l’appel de la « plateforme des forces vives de la nation F24 ». Une nouvelle coalition, dont les leaders issus d’une centaine de partis politiques et d’organisations de la société civile ont défilé sur la scène. La manifestation avait été autorisée au dernier moment par les autorités. Après des semaines de tensions dans la capitale sénégalaise, elle s’est déroulée sans heurts.



« Ousmane Sonko, notre candidat », scandé



Aïssatou Diallo, bien agitée, chante à tue-tête sur un air de reggae, « Va-t’en Macky Sall, nous voulons vivre en paix.» La mère de famille de 64 ans, avec ses dreadlocks précise que, « c’est un des derniers combats de sa vie ». « Macky Sall nous a trahis, il nous avait promis de la transparence, une gestion vertueuse de l’Etat et surtout qu’il ne ferait que deux mandats… Aujourd’hui, je ne sais pas pour qui voter. Mais, je sais qu’il doit partir.» Le mot d’ordre de la manifestation est donc clair, tous les candidats qui le souhaitent doivent pouvoir participer en 2024, sauf l’actuel chef de l’Etat.



« Nous voulons cet après-midi, poser le premier acte de notre plan d’action. Lequel, va se poursuivre jusqu’à ce que nous atteignions les objectifs fixés », soutient le coordonnateur du mouvement des forces vives de la nation-F24, Mamadou Mbodj. Il s’agit déjà pour cet après-midi, relève-t-il, de demander toutes les populations du Sénégal, en particulier de Dakar, de venir en masse au rassemblement prévu à la place de la Nation.



« Nous voulons que tous viennent, revêtus des couleurs de la Nation, dans la plus grande discipline, dans la plus grande rigueur morale et intellectuelle. Nous voulons que ce rassemblement serve à donner un signal fort à Macky Sall et, à tous les pays du monde que nous sommes déterminés et unis. Et, nous voulons que la paix soit acquise définitivement, au Sénégal », a-t-il insisté.



Préservation de l’exception sénégalaise



L’ancien membre du M23 réitère une volonté de préserver l’exception sénégalaise. « Nous voulons la préservation de l’harmonie ethnico-religieuse. Ce qui signifie que nous ne voulons pas de 3e mandat. Nous ne voulons pas de chaos. Nous ne voulons pas de morts. Nous ne voulons pas de blessés. Nous voulons seulement la paix. Nous voulons la paix, adossée à la vérité. Et la vérité, c’est que la constitution interdit à Macky Sall, de présenter sa candidature pour un 3e mandat. »



Sur ce, M. Mbodj prévient que ce n’est pas par la manœuvre, par la manipulation ou par la répression qu’il parviendra à faire abdiquer. « Nous resterons debout pour un Sénégal, nouveau. Nous resterons debout pour que la constitution ne soit pas violée. Nous resterons pour que les valeurs morales soient préservées dans ce pays. »



A retenir, le mouvement des forces vives de la nation, né dans un contexte économique, politique et social très tendu, s’est assigné d’une mission qui s’articule autour de quatre points. Il s’agit de la création d’une force dissuasive, capable d’amener le Président Macky Sall à renoncer à un 3e candidature ‘’illégale et illégitime’’, de réclamer la suppression des textes et artifices juridico-politiques, susceptibles d’entraver l’éligibilité de candidats. Le F24 souhaite une révision du code électoral, la suppression du parrainage, d’éviter des verdicts judiciaires commandités, dont ‘’le seul objectif est d’éliminer des candidats’’, la libération des détenus politiques et d’obtenir une élection présidentielle apaisée, inclusive et transparente.



Amath Thiam

Leral