Rationalisation des dépenses de l’état : Macky résilie les lignes téléphoniques

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 20:05 | | 0 commentaire(s)|

Macky Sall a pris deux mesures radicales allant dans le sens

de rationaliser les ressources de l’Etat. Selon des informations

de Libération, 16 agences sur les 32 existantes seront

dissoutes ou transformées en de simples directions.

Dans la foulée, l’Etat a décidé de résilier toutes les lignes

téléphoniques. C’est le président de la République lui-même

qui fait l’annonce, ce lundi 5 août 2019 à Diamniadio, lors du

lancement du Programme d’appui à la modernisation de

l’administration.



Selon Macky Sall, l’Etat est en train de fusionner certaines

agences. « On a réuni l’Agence de la grande muraille verte,

celle des éco-villages et la nouvelle Agence de la déforestation

en une seule entité qui aura un budget conséquent et qui

pourra donc travailler de façon efficace », rapporte

Libération. Qui indique qu’une commission travaille

d’arrache-pied à cet effet, depuis deux semaines, pour la

suppression des 16 agences.



Au ministère de l’Energie, trois agences vont ainsi disparaitre.

Il s’agit de l’Agence nationale de l’électrification rurale, de

l’Agence pour l’économie et la maitrise de l’Energie et de

l’Agence nationale pour les énergies renouvelables. Ces

agences, indique la même source, vont être réduites en de

simples directions au niveau de la SENELEC.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos