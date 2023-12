Ré-abonnement et achat de tickets d’accès au Ter : Ofms, la Seter et la Senter rendent possible le paiement par Orange money

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Décembre 2023 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

La signature de la convention de partenariat a été faite au niveau de la gare de Dakar, terminus du Ter en présence des directeurs généraux du groupe Sonatel Sékou Dramé, de Ofms Cheikh Tidiane Sarr, de la Senter Abdou Ndéné Sall et de la Seter Charles Civreis.



Le directeur général de Orange finances mobiles Sénégal a indiqué que Orange money s’est donné pour mission de faciliter les échanges financiers de manière simple, accessible et inclusive, partout au profit de chacun.



Cheikh Tidiane Sarr ajoute que c’est dans ce cadre, que Orange finances mobiles Sénégal signe un partenariat avec la Senter et la Seter pour développer son offre de paiement de services et poursuivre l’accélération de l’inclusion financière au Sénégal.



Grâce à ce partenariat, a-t-il poursuivi, il est désormais possible pour les usagers du train express régional de payer leur ticket ou se ré-abonner via leur Kaplé Orange money de manière simple, instantanée et sécurisée via l’application MaxIt.





Dans la foulée, le directeur général de la Seter a déclaré : « Nous avons écouté nos clients qui nous ont réclamé la possibilité de payer en money mobile. Et donc nous avons, avec la Senter, développé un partenariat important avec la Sonatel/Orange pour permettre l’achat d’abonnements, de tickets individuels, par l’application Orange money.



Pour Charles Civreis ce service est « une facilité essentielle pour les clients et permet d’éviter les longues files d’attente dans la gare ». A l’en croire, cette nouvelle possibilité d’achat par money mobile va permettre de faciliter la vie de leurs clients.



Il a précisé qu’ils débutent ce partenariat par une phase de test avec des premier clients (les clients qui achètent des tickets de première classe) et progressivement, il a souligné qu’ils étendront cette possibilité d’achat à l’ensemble de des clients.



Pour sa part, le directeur général de la Senter a estimé que « l’outil permettra sans doute à l’efficience opérationnelle du Ter parce que cela va aider à une gestion efficiente et efficace des files d’attente ».



Pour Abdou Ndéné Sall, « le Ter est un grand succès, victime de sa forte fréquentation qui a pour conséquence toutes les files d’attente durant notamment les heures de pointe ».



A cet égard, a-t-il ajouté, la mise en service de paiements mobile money contribuera à la réduction des files d’attente dans les gares et haltes et permettra la diversification des services d’achat de tickets d’accès au Ter.



Dans le même sillage, il a soutenu : « les propositions faites par Orange money, dans le modèle que nous avons défini ensemble permettront un achat aisé et peu onéreux pour nos clients voyageurs avec une reconsidération facile des ventes et un reversement, dans les 48 heures, dans les comptes et caisses de la Seter ».



M. Sall a rappelé que l’ensemble des recettes tirées de l’exploitation du Ter sont pour le Sénégal qui, pour sa part, prend en charge les charges de fonctionnement et de maintenance de la Seter, la société d’exploitation.



« Le système de paiement par mobile money sera ouvert à l’ensemble des opérateurs qui offrent un service de mobile money. Ce n’est pas un marché réservé seulement à Orange money. Il est ouvert à tous les acteurs de mobile money », a précisé Abdou Ndéné Sall.



Bassirou MBAYE









Source : Orange finances mobiles Sénégal (Ofms), la Société d’exploitation du train express régional (Seter) et la Société nationale de gestion du patrimoine du train exprès régional (Senter) ont signé un partenariat ce 15 décembre 2023. Cette collaboration entre les trois parties vise à permettre aux usagers du Train express régional (Ter) de pouvoir payer leurs tickets de voyage et effectuer leur ré-abonnement grâce à l’application MaxIt de Ofms.Source : https://www.lejecos.com/Re-abonnement-et-achat-de-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook