Réaction des Victimes du régime de Habré : Oui à la vaccination, non à la sortie de prison de Habré, condamné pour crimes contre l’humanité ! Communiqué de l’association des Victimes des Crimes du régime de Hissein Habré (AVCRHH) : Oui à la vaccination, non à la sortie de prison de Hissein Habré, condamné pour crimes contre l’humanité !

Depuis la condamnation de Hissein Habré en 2016 par les Chambres africaines extraordinaires pour crimes contre l’humanité, incluant la torture et l'esclavage sexuel, ses soutiens n’ont eu de cesse de tenter de faire libérer l’ancien dictateur du Tchad pour des motifs fallacieux, comme de fausses rumeurs de maladie.



Une fois encore, Madame Habré cherche à mobiliser l’opinion publique pour demander sa sortie de prison.



Notre association, qui représente des milliers de ses victimes – des veuves, des orphelins, des survivants de torture qui en portent encore les stigmates – rejette cette demande et exige que M. Habré purge la peine de réclusion à vie à laquelle il a été condamné.

- Il n’a jamais été apporté la preuve que Hissein Habré soit malade ou qu’il manquait des soins. Au contraire, la justice sénégalaise a rejeté ces prétentions à deux reprises.







- Il faut protéger Hissein Habré contre le COVID et qu’il soit vacciné s’il ne l’est pas encore.



- Le Comité contre la torture des Nations Unies a déjà écrit au Sénégal pour réaffirmer que « la libération prématurée des auteurs des crimes internationaux les plus graves n'est pas conforme aux obligations » de la Convention de l’ONU contre la torture. En plus, quatre rapporteurs de l’ONU ont souligné qu’il était « essentiel » que Habré soit maintenu en détention, étant donnée la gravité des crimes pour lesquels il a été condamné.



- Les Chambres africaines ont ordonné à Habré de payer 82 milliards de francs CFA aux 7 396 victimes désignées. A ce jour, il n’a toujours pas versé un seul centime aux victimes. Hissein Habré a Caché, et cache toujours, les milliards qu’il a volé au peuple tchadien.



Le verdict historique prononcé par les Chambres africaines a fait l’honneur du Sénégal et de l’Afrique. Nous, victimes, demandons que ce verdict soit respecté.



(Dakar/Ndjamena, 10 août 2021)



Clément Abaifouta, président de l’association des Victimes des Crimes du régime de Hissein Habré (AVCRHH)



+235 99 88 27 27



Au Sénégal (Touba), Abdourahmane Guèye, survivant sénégalais



+ 221 77 506 84 94





