Réaction du Président Macky Sall sur les propos racistes de Trump

Le Président de la République du Sénégal se dit choqué des propos du Président Trump sur Haïti et sur l'Afrique. Le Chef de l'Etat américain a tenu des propos désobligeants et racistes. "Je les rejette et les condamne vigoureusement. L'Afrique et la race noire méritent le respect et la considération de tous", a régretté le Président dans sa page Facebook.