Réactivité des Sapeurs-pompiers: L'État débourse 75 milliards pour les équiper

Lundi 2 Décembre 2019

Le gouvernement est déterminé à équiper les sapeurs-pompiers. Lors du vote du budget du ministère de l'Intérieur, Aly Ngouille s'en est expliqué. " Notre objectif, c'est d'équiper les sapeurs-pompiers pour avoir une meilleure réactivité. On va voir avec le matériel que le président de la République a commandé. Et c'est du matériel doté d'une géolocalisation.



Le Général des sapeurs est revenu hier de mission et c'était pour aller constater cet équipement qui est d'une valeur de 75 milliards de CFA, que nous attendons en 2020 ".

