Real Madrid: Zidane rassurant quant à la blessure de Cristiano Ronaldo

Sorti à la pause du Clasico face au Barça au Nou Camp, Cristiano Ronaldo souffre de la cheville droite. Mais d'après son entraîneur Zinedine Zidane, "ce n'est pas très grave". Le Portugais doit passer une IRM, ce lundi.



Le Real Madrid respire, et le Portugal aussi. C'est qu'à l'approche de la finale de la Ligue des champions (le 26 mai contre Liverpool) et de la Coupe du monde (du 14 juin au 15 juillet), chaque pépin physique fait craindre le pire. Pour Cristiano Ronaldo, les premiers échos sont positifs, malgré sa sortie prématurée du choc FC Barcelone-Real Madrid dimanche en Liga (2-2).



Real-Liverpool? "Nous allons tout faire pour qu'il soit là", annonce Zidane



Auteur du premier but de l'égalisation (14e) pour les Merengue, le quintuple Ballon d'Or a été touché à la cheville droite sur la même action dans son duel avec Gerard Piqué. Boîteux, Ronaldo a quand même pu jouer jusqu'au terme de la première période, avant d'être remplacé par Marco Asensio à la pause. Après le coup de sifflet final, Zinedine Zidane s'est montré rassurant.

"Sa cheville était un peu enflée mais lui a dit que ça n'était pas grand-chose. Pour le moment, il ne se sent pas bien mais je crois que ça n'est pas très grave. Nous verrons demain avec l'IRM", a confié l'entraîneur du Real. Sa participation à la finale de la C1 à Kiev n'est pour l'instant pas remise en question. "Nous allons tout faire pour qu'il soit là", a déclaré Zidane à propos de CR7, auteur de son 18e but dans l'histoire du Clasico (record d'Alfredo Di Stéfano égalé). Cristiano Ronaldo a aussi marqué le 400e but du Real face au Barça.











Rmc