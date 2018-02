Real-PSG: Zidane savoure un résultat "mérité"

Le Real a été mené, bousculé et en danger ce mercredi à Santiago-Bernabeu. Mais le Real s’est finalement imposé, avec même une marge de deux buts (3-1) avant le match retour le 6 mars au Parc des Princes. Alors que son équipe souffrait en seconde période, Zinedine Zidane a opéré des changements ambitieux, notamment avec l’entrée de Lucas Vasquez pour Casemiro. Un coaching payant. Au terme de la rencontre, l’entraîneur du Real Madrid a félicité ses troupes pour ce résultat logique selon lui.



"Un grand match du début à la fin"

"C'est un résultat très positif et en même temps mérité, a assuré ZZ au micro de BeIn Sport. On a joué contre une grande équipe, mais on a fait un grand match du début à la fin, ce résultat est assez logique sur l'ensemble du match. On a tout donné, on a été très bons dans tous les domaines, on ne s'est pas affolés quand on a pris le but. Le match retour sera un tout autre match, il faudra souffrir, se concentrer de la même façon, jouer avec la même intensité, et on aura de grandes chances de passer. Mais rien n'est jamais acquis dans le football." C’est en effet l’espoir des supporters parisiens, désormais.