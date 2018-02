Real-PSG: "rien n'est impossible", Neymar lance déjà le match retour

Percutant, souvent insaisissable, Neymar n’a pas eu l’efficacité attendue, ni connu la réussite escomptée contre un grand d’Europe. Le Brésilien a analysé la rencontre avec des journalistes de son pays, en zone mixte. "Mon analyse, c'est que nous avons commis des erreurs à certains moments. Nous n'avons pas eu la tranquillité et la maturité, surtout en fin de match. Je crois qu'il a manqué quelques petites choses à notre équipe."



Neymar a "connu une situation bien pire"

Les choix d'Unai Emery, notamment, ont été largement commentés en fin de match. Neymar, de son côté, n'y voit pas matière à polémiquer. "Je ne veux pas faire de commentaires, a-t-il lancé, peu loquace sur le sujet. C'est lui l'entraîneur, c'est lui qui commande et il fait ce qu'il souhaite avec l'équipe."



La star du Paris Saint-Germain s’efforce de conserver un certain optimisme pour la suite. "Je crois que c'est difficile, mais rien n'est impossible. L'an dernier, j'ai connu une situation bien pire et nous avons réussi à passer (en huitièmes face au PSG avec le Barça). J'espère qu'on pourra réussir à faire notre meilleur match."









Rmc