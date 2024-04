Réalisations du Dr. Serigne Gueye Diop à Sandiara : Pourquoi le nouveau ministre de l’industrie et du commerce est porteur d’espoir Dans cette vidéo qui date de plus de 6 mois, la Cellule de communication du ministre de l’industrie et du commerce de Bassirou Diomaye Faye, le cinquième président et le plus jeune de l’histoire du Sénégal revient sur les réalisations du Dr. Serigne Gueye Diop à Sandiara. Des actes qui expliquent pourquoi le nouveau ministre de l’industrie et du commerce est porteur d’espoir…

Nous vous invitons à découvrir Sandiara à travers ce petit film. Notre zone industrielle accueille actuellement 16 usines actives dont 3 sites de recyclage de canettes, d’huiles et de pneus usagés. On y trouve également la seule usine de production de batteries de l’Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui la zone industrielle emploie plus de 3000 personnes.



L’implantation des 32 entreprises qui y sont déjà enregistrées générera à moyen terme plus de 10.000 emplois directs et 10.000 emplois indirects.



À Sandiara, nous accueillons également le centre Beer Sheeba un modèle réussi et novateur d’agrobusiness. Grâce aux taxes payées par les entreprises, le budget de notre commune est passé de 20 millions de CFA en 2014 à près d’un milliard en 2023.



L’industrialisation nous a donc permis de créer de la richesse et d’aménager le territoire en structures d’éducation et de santé. Nous y comptons aujourd’hui 22 écoles élémentaires et primaires, 6 collèges et lycées dont l’institut Suleymani, un daara moderne exemplaire.



Notre commune compte aussi diverses infrastructures de santé telles que l’hôpital communal ou encore une antenne de l’IRESSEF.



Ces réalisations constituent mon bilan et mon argumentaire car, comme on dit en wolof, « jëf a ëpp lamiñ wax ». Avec l’aide de Dieu et votre soutien, nous créerons de la richesse dans chaque commune du pays inshalla. Merci.



