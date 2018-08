Rebeuss : Khalifa Sall reçoit désormais sans problème

Corsé aux premiers jours de son arrestation, le contrôle autour du maire de Dakar commence à entre plus souple.



Depuis qu’il a été jugé et condamné à cinq ans, soufflent des sources bien introduites dans son monde, les services d’Agnés Diogoye ont levé le pied. Par exemple, au lieu d’une visite par semaine, Khalifa reçoit deux fois dans la semaine. Il reçoit et les lundis et les vendredis de chaque semaine.



Les membres de son cabinet, peuvent le voir à tout moment. Il suffit qu’ils se présentent avec leur parapheur. Mais la directrice de la prison doit vérifier le parapheur pour conformité avec ce qui a été déclaré. C’est aussi la même chose pour Barthélémy Dias, même s’il n’a pas deux jours de visite par semaine. Pour lui, c'est le mardi, son jour de visite.











Les Echos