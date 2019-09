Rebeuss: Le journaliste Adama Gaye entame une grève de la faim

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 15:05 | | 0 commentaire(s)|

Détenu à la prison de Rebeuss pour « offense au chef de l’Etat et atteinte à la Sûreté de l’Etat », le journaliste Adama Gaye a entamé ce lundi, une grève de la faim totale pour « protester contre sa détention arbitraire et les conditions inimaginables de son confinement », a-t-on appris de son avocat.



«Adama informe l’opinion nationale et internationale qu’il a décidé depuis ce matin du 9 septembre 2019 d’entamer une grève de la faim totale, pour protester contre son maintien en détention arbitraire et les conditions illégales de ce confinement dans les geôles de Macky Sall», a informé son avocat, Me Khoureïchy Bâ sur sa page facebook.



La semaine dernière, le procureur de la République Sérigne Bassirou Guèye s’est opposé une seconde fois à sa demande de liberté provisoire introduite par son avocat, juste après son audition mercredi passé.



L’information sur sa grève de la faim a été aussi partagée par le directeur exécutif de Amnesty Sénégal, Seydi Gassama sur son compte twitter.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos