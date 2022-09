Reboisement: Diass réceptionne un millier de plants

La commune de Diass, dans le département de Mbour (Oues), a lancé, lundi, une opération de reboisement dans différentes localités de la collectivité, après avoir reçu 1.150 plants fruitiers et ombragés du service des Eaux, forêts, chasses et conservation des sols.



‘’Nous avons reçu 1150 plants que nous allons élargir avec nos partenaires. Ils seront distribués aux différents villages avec un accompagnement et suivi de la commission environnement ’’, a déclaré le maire, Mamadou Ndione lors de la Journée de reboisement organisée dans la commune.



L’activité était organisée par la Commune de Diass, en partenariat avec la direction des Eaux et forêts et l’Agence nationale de la Grande muraille verte.



La mairie de Diass avait saisi des structures pour lancer cette opération, dénommée ‘’Diass-vert dans un Sénégal vert’’.



’’Cette journée s’inscrit en droite ligne des politiques publiques de l’Etat du Sénégal pour pouvoir contenir les phénomènes climatiques notamment l’effet de serre et pas mal de choses’’, a soulignél’édile de Diass.



Les plants constitués de * 300 arbres fruitiers avec plusieurs variétés seront répartis entre les 17 villages et 5 hameaux, alors que tous les plants de l’hôtel de ville ont un parrain et feront l’objet d’un suivi particulier, a fait savoir le maire.



Il entend ainsi donner un cachet environnemental au futur projet de logement social et de la zone économique intégrée de Diass.



‘’C’est la contribution de la commune de Diass. Chaque lotissement portera obligatoirement ce cachet vert pour pouvoir être validé avant de saisir les structures compétentes’’, a-t-il expliqué, en assurant que la municipalité prévoyait d’ériger des écovillages afin de contribuer à la conservation des écosystèmes villageois.





‘’Nous voulons anticiper pour atténuer les effets mais également mettre en place le développement durable qui prend en charge des préoccupations autres que la recherche effrénée de productivité’’, a-t-il fait savoir.



De son côté, le Colonel major Baïdy Ba, directeur des Eaux, forêt, chasse et conservation des sols a salué l’engagement de la municipalité de Diass à travers son projet qui oprend en compte toutes les étapes nécessaires à sa réussite.



‘’Dans les villages, on a mis en place des voies villageois avec des arbres fruitiers comme la mangue, citron, goyave, corossol seront bénéfiques aux populations notamment sur le plan économique pour impulser le développement à la base par le biais des emplois verts’’, a-t-il avancé.





La mairie de Diass et la Direction des Eaux et forêts ont signé une convention pour que la réserve de Bandia prenne en charge les besoins de la commune pour l’édition 2023 de ce programme de reboisement.



Il a dit être convaincu qu’avec l’engagement de la mairie, l’année prochaine, ‘’ils peuvent aller plus loin parce que c’est mieux que d’un seul coup de mettre 3000 tout en sachant qu’on ne maîtrise pas le suivi’’.



Aps