Réception du siège social des Forces armées: Des denrées alimentaires offertes aux épouses des militaires Le directeur de l’Action sociale des Armées, Colonel Cheikhna Dieng, a réceptionné hier le bâtiment abritant le siège social des Armées, au camp Idrissa Fall ex Leclerc. Le colonel Dieng a rassuré les épouses des soldats représentant les bureaux fédéraux, que le siège flambant neuf sera fonctionnel dès la semaine prochaine. "L'As"

Désormais, ce joyau fera office de siège pour la Fédération des Groupements et Associations Féminines de la Famille Militaire du Sénégal (Fegaffamis), souligne Colonel Dieng, qui renseigne dans la foulée que le Chef d’état-major des forces armées (Cemga), a pris l’engagement d’accompagner les épouses des militaires dans leurs projets.



Sur ce, il prendra en charge les financements de leurs projets, sans remboursement, dit-il. Toutefois, Colonel Cheikhna Dieng a relevé que l’approvisionnement en eau du camp Idrissa Fall, est un problème. A l’en croire, le camp est situé dans une zone qui fait partie des sites de la capitale confrontés à des coupures d’eau chroniques.



L’’action sociale est une réalité chez les Forces armées. Hier, les femmes des bureaux fédéraux de la Fegaffamis ont reçu des lots de denrées alimentaires constitués de sacs de riz, de sucre, des bouteilles d’huile.



C’est un don de l’ambassade de Chine à Dakar, informe le directeur de l’Action sociale, Colonel Cheikhna Dieng. Ce don vient au moment opportun, étant donné que la population sénégalaise est confrontée depuis deux mois, à une flambée des prix des denrées de consommation courant. Pis, le sucre devient de plus en plus rare dans certaines parties du pays.



