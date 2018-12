Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Recette 31 décembre : Grand gâteau de Réveillon à l'ananas Rédigé par leral.net le Lundi 31 Décembre 2018 à 12:32 commentaire(s)| Pour recevoir vos proches un soir de fête, il faut terminer avec un dessert exceptionnel ! Cette recette festive et gourmande sera du meilleur effet sur votre table. Elle se compose d'un biscuit moelleux à la noix de coco, de confiture de framboises, morceaux d'ananas, chantilly maison à la vanille et morceaux de biscuits à la cuillère pour le décor.

Infos pratiques Nombre de personnes

6

Temps de préparation

50 minutes

Temps de cuisson

25 minutes

Degré de difficulté

Délicat

Coût

Bon marché Ingrédients Pour le biscuit :

4 œufs

110 g de sucre en poudre

100 g de farine

20 g de noix de coco râpée

10 g de beurre pour le moule Pour la garniture :

50 cl de crème liquide

50 g de sucre en poudre

1 ananas

30 cl de jus d’ananas

10 biscuits à la cuillère

350 g de confiture de framboises

quelques framboises

1/2 gousse de vanille

sucre glace



Étapes 1. Versez la crème liquide dans un saladier, ajoutez les 50 g de sucre et les graines noires parfumées contenues dans la demi-gousse de vanille fendue. Placez le tout au réfrigérateur, avec les fouets d’un batteur, pour que l’ensemble soit très froid le moment venu.



2. Préparez le biscuit : préchauffez le four à th 6 (180°). Beurrez légèrement un moule à manqué de 20 cm de diamètre (antiadhésif de préférence). Dans un saladier supportant la chaleur, cassez les œufs, ajoutez le sucre et placez le saladier sur un bain-marie frémissant.

3. Fouettez jusqu’à ce que le mélange atteigne 45°, puis continuez à fouetter hors du feu jusqu’à complet refroidissement. Ajoutez alors la farine tamisée et la noix de coco, en remuant avec une spatule. Versez cette pâte dans le moule et enfournez pour 25 min. Laissez tiédir, démoulez et laissez complètement refroidir.



4. Pendant ce temps, épluchez l’ananas et coupez-le en dés d’environ 1,5 cm de côté. Egouttez-les sur du papier absorbant. Sortez le saladier de crème liquide du réfrigérateur et montez-la en chantilly ferme. Préparez un sirop en mélangeant le jus d’ananas avec 10 cl d’eau.

5. A l’aide d’un couteau-scie, coupez le biscuit en 2 disques égaux dans l’épaisseur. Posez la base sur un plat de service. Imbibez-la de la moitié du sirop, tartinez généreusement de confiture de framboises et couvrez avec les 2/3 de la chantilly.

6. Parsemez régulièrement de dés d’ananas, recouvrez avec le second disque de biscuit, imbibez-le avec le reste de sirop et masquez entièrement la surface et les bords avec le reste de crème Chantilly. Taillez au couteau les biscuits à la cuillère en fins bâtonnets de 3 x 0,5 cm environ.

7. Recouvrez-en tout le gâteau (ils se collent facilement sur la chantilly). A l’aide d’une toute petite cuillère, placez un peu de confiture de framboises entre les biscuits, disposez quelques framboises, poudrez l’ensemble de sucre glace, et réservez au réfrigérateur jusqu’au moment de servir.





