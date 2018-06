Recette - Pizza maison à la viande hachée

Ingrédients / pour 4 personnes

1 pâte à pizza

250 g de bœuf haché

1 oignon

1 poivron rouge

20 cl de sauce tomate

80 g de Fromage

Sel

Poivre

Réalisation

Difficulté : Facile

Préparation : 10 mn

Cuisson : 25 mn

Temps Total : 35 mn



PRÉPARATION

1 Préchauffer le four à 220°C.

2 Éplucher et émincer l’oignon, le faire suer dans une poêle chaude puis ajouter le bœuf haché et les 3/4 de sauce tomate. Saler, poivrer et laisser mijoter 5 minutes.

3 Pendant ce temps, nettoyer, épépiner et couper le poivron en lamelles.

4 Râper la moitié du fromage et couper l’autre moitié en dés.

5 Étaler la pâte à pizza sur la plaque du four recouverte de papier cuisson, étaler le restant de sauce tomate et la sauce de viande hachée, recouvrir de fromage râpé, puis disposer les lamelles de poivron et les dés de fromage

Pour finir

Enfourner 20 à 25 minutes puis déguster.









