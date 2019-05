Recette beignet triangle au sucre

Ingrédients:

350 gr de farine de gruau (t55)

1 bonne pincée de sel

75 gr de sucre en poudre

10 gr de levure de boulanger fraiche

3 ou 4 cuillères à soupe de lait

3 gros œufs

100 gr de beurre mouhuile pour friture

sucre glace



Préparation la veille ou le jour même:

En premier lieu, diluer la levure dans le lait à peine tiédi dans un saladier ou le bol d’un robot mettre la farine, le sel et le sucre, puis mélanger rapidement, puis ajouter la levure diluée dans le lait (ou la levure sèche que vous aurez au préalable fait lever 15 minutes également dans le lait à peine tiédi).



Ajouter aussi les œufs battus en omelette et travailler en position du 1 puis 2 du kitchenaid ou robot jusqu’à ce que la pâte se décolle des parois.



Lorsque la pâte forme une boule ajouter le beurre mou en petits morceaux en deux fois.

Laisser pétrir environ 5 à 10 mn à vitesse 2 ou bien travailler à la main, la pâte doit être souple.



Couvrir d’un linge propre et laisser lever 1h à 1h30 dans un endroit assez chaud loin des courants d’air.



Dégazer ensuite la pâte, la travailler rapidement pour reformer une boule, couvrir d’un linge propre et réserver au réfrigérateur toute une nuit ou bien 1h00 pour les plus pressés.



Fariner légèrement le plan de travail

Etendre la pâte sur 5 mm d’épaisseur avec une roulette former des triangles à peu près de la même forme

Recouvrir les triangles d’un linge propre et laisser lever 30mn

Faire chauffer un bain d’huile sur feu doux (160 ° pour ceux qui ont une friteuse)

Faire frire les beignets rapidement sur feu doux en les retournant 1 fois, vous verrez ils vont bien gonfler pendant la cuisson !



Saupoudrez ensuite de sucre glacé et dégustez bien chaud! Miamm!

Et régalez-vous!



BON APPÉTIT!!











