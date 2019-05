Recette de Ndogou: Pain perdu

Ingrédients



Nombre de parts: 8



1 pain rassis (ou frais)

3 oeufs

3 c. à soupe de sucre

1 sachet de sucre vanillé

50 cl de lait

beurre



Matériel

Une poêle



Préparation:



-Coupez quelques tranches de pain d’environ 1,5 cm d’épaisseur.



-Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre en poudre, le sucre vanillé et le lait.



-Faites tremper le pain pour mouiller en retournant les tranches de chaque côté jusqu’à ce qu’elles aient absorbé tout le liquide.



-Faites chauffer du beurre ou de l’huile dans une poêle et faites dorer les tranches de pain des deux côtés.



Attention il ne faut pas mettre beaucoup pour les dorer sinon vous aurez des pains perdus à l’huile !!



Bon Ndogou à tous !

