Recette ramadan : smoothie énergisant orange, carotte et gingembre Rédigé par leral.net le Samedi 2 Juin 2018 à 09:26



Temps de Préparation: 20-30 minutes

Temps de Cuisson: 10 minutes

Nombre de personnes: 4



Ingrédients:

- 3 à 4 oranges bien juteuses -

- 4 à 5 de carottes suivant leur grosseur -

- 2 lamelles de gingembre frais - environ 0.5cm

- 1 cuillère à soupe de sucre de canne ou sucre blanc - facultatif

- 1 citron vert - facultatif

- Glaçons -



Instructions:

- Pelez, lavez et coupez les carottes en rondelles.

- Pelez et coupez 2 fines lamelles de gingembre ou une lamelle d'environ 1 à 1.5 cm. Si vous n'avez pas de gingembre frais à disposition, vous pouvez utiliser de la poudre mais les bienfaits ne seront pas aussi importants.

- Épluchez les oranges et divisez-les en quartiers.

- Ajoutez à votre centrifugeuse ou votre Blender les carottes puis mixez.

- Ajoutez ensuite simultanément le gingembre et les oranges.

- Si vos oranges ne sont pas assez sucrées, vous pouvez rajouter du sucre de canne (mon préféré) ou du sucre blanc.

- Si votre smoothie manque un peu d'acidité, vous pouvez pressez un citron vert.

- Ajoutez des glaçons pus mixez le tout.

- Servez bien frais dans des verres assez hauts.



Vous pouvez décorer votre smoothie avec une tranche de citron vert ou un quartier d'orange. Moi, j'aime bien rajouter parfois une feuille de menthe







recetteramadan.com



