Recherche Scientifique et Enseignement Supérieur au Sénégal: le Pr Mary Teuw Niane livre son diagnostic En cette période de pandémie Covid-19, la Recherche Scientifique et Enseignement Supérieur du Sénégal marque son empreinte, mais exprime aussi sa volonté d’être mieux revalorisée.

Dans cet entretien avec Leral Tv, Professeur titulaire de classe exceptionnelle, ancien recteur et président de l'Assemblée de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, Mary Teuw Niane qui a dirigé pendant presque 7 ans le Ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal livre son diagnostic et liste les priorités…



Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Janvier 2021



