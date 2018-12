Recherchés en Gambie et au Sénégal pour vols multiples, Saer et Naby tombent enfin

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Décembre 2018 à 11:43

Fin d’une ‘’épopée’’ pour le binôme Mamadou Lamine Ndoye dit Naby et Saer Sougou. Recherchés en Gambie et au Sénégal pour vols et cambriolages multiples, ils ont finalement été accueillis par les pandores de la Foire, lesquels ont saisi par devers eux un pistolet, des munitions, une arme blanche, près de 2 millions de nos francs, des téléphones…



Les mis en cause, deux repris de justice qui se sont connus à la prison de Rebeuss, ont dès leur élargissement, formé une association de malfaiteurs. Leur sport favori, vol et cambriolages, avec comme théâtre d'opération Yoff, Ouest foire, Centre aéré de la Bceao, entre autres…



Et ils avaient élaboré un mode opératoire bien pensé pour se remplir les poches. Apres avoir réussi un forfait au Sénégal, ils rallient vite la Gambie, où le butin est bradé. Apres s’être partagé l’argent, Naby et Saer planifient un autre vol, ou un cambriolage dans ce pays et débarquent au bercail, pour brader le butin dans les ‘’makets’’ (marchés d'écoulement clandestins) de la capitale.



Mais les éléments de la brigade de la foire ont mis à sec leurs activités avec l’arrestation de Naby, le 24 novembre, qui n’a pas hésité à balancer son acolyte, Saer. Ce dernier sera arrêté le lendemain, chez lui et une partie du butin a été découvert sur les lieux. Par contre, le pistolet, les minutions ont été trouvés chez la maman de Naby.



Apres avoir reconnu les faits qui leur ont été reprochés, à savoir association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec escalade, effraction, les sieurs Naby et Saer ont été déférés au parquet.











L’Observateur

