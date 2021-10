Récital de Coran pour la paix au Sénégal: A Diourbel, Imams et «Serignes daaras» donnent corps à l’appel de Serigne Mountakha Une journée de récital de Coran a été organisée devant chez Dame Diop, le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Insertion. Le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) a saisi cette occasion pour déclarer que les différents responsables et militants du parti ont donné carte blanche au Président Macky Sall, pour son choix comme tête liste aux prochaines élections locales. "Sud Quotidien"

Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Insertion, Dame Diop, a organisé une journée de récital de Coran pour la paix au Sénégal, devant chez lui à Diourbel. Cette rencontre qui a réuni 86 daaras et imams de Diourbel et permis de réciter 396 fois le Livre Saint, s’inscrit dans le cadre de l’appel au Khalife général des Mourides, pour des élections locales apaisées.



Selon lui, s’il n’y a pas de paix et de concorde, on ne peut pas parler de développement. Et de rappeler qu’« entre lui et les imams, c’est une longue histoire ».



« En tant que musulman, en tant que talibé, j’ai toujours contribué modestement, depuis plus d’une dizaine d’années, à leurs activités. Le choix est fortuit, ce sont les imams, les «serignes daaras » (maîtres coraniques) qui l’ont voulu et j’ai accompagné. »



