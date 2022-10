Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Récitation du Saint-Coran: Sokhna Ndatté Cissé, championne du monde arrive à Dakar, ce mardi Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022 à 22:31 | | 0 commentaire(s)| La championne du monde de récitation du Saint-Coran, Sokhna Ndatté Cissé arrive, à Dakar ce mardi, où un accueil lui sera réservé à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, a-t-on appris de l’Inspection des Daaras et de la Fédération nationale des associations d’écoles coraniques du Sénégal.

’’Après son sacre mondial, Sokhna Ndatté Cissé rentre au Sénégal, ce mardi 11 octobre à 16h 30 à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass où le peuple sénégalais va l’accueillir avant de la conduire pour l’honorer à la Maison du Saint-Coran située à côté du Fort-B, aux Hann Maristes, à Dakar’’, indique-t-elle dans un communiqué dont l’APS a eu connaissance.



La jeune fille âgée de 13 ans a remporté, jeudi, le Concours international de récitation du Saint-Coran qui s’est tenu à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, devenant ainsi la première femme sénégalaise à gagner ce prestigieux et sélectif concours. Cette compétition a réuni des participants venus de 52 pays de la Oumma islamique, selon l’Inspection des Daaras et de la Fédération nationale des associations d’écoles coraniques du Sénégal.



Sokhna Ndatté Cissé, née à Touba, étudie depuis 2015 au Daara Mahdoul Maharif Al Islamiya dirigé par Serigne Cheikhouna Mbacké. Elle a mémorisé le Saint-Coran dans cet établissement en 2018 et y poursuit des études en Sciences religieuses.



Le communiqué rappelle que la nouvelle championne du monde a eu à participer auparavant à des compétitions nationales et internationales. En 2020, elle a remporté la finale régionale de Diourbel du Grand Prix SENICO de récitation du Saint-Coran avec 99 points sur 100 points, ’’la meilleure performance nationale’’, ajoute la source.



Sokhna Ndatté Cissé s’est finalement classée troisième, avec 98,16 points, lors de la phase nationale dudit concours organisé chaque année par l’entreprise évoluant dans le domaine de l’agro-alimentaire. Avant de participer au concours international de récitation du Coran, tenu à Dubaï, la jeune fille avait pris part, au mois d’août dernier au Grand Prix Cheikh Ahmadou Bamba où elle est arrivée deuxième.





Accueil Envoyer à un ami Partager