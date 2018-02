Recolonisation économique : la France est de retour

Le Président Emmanuel Macron ne va pas être dépaysé au Sénégal. Dakar est déjà tricolore et son convive va, pour se rendre au palais de la République, passer, s’il ne traverse pas, à côté d’avenues et de rues qui ont pour noms : André Peytavin, Jules Ferry, Albert Sarault, Georges Pompidou, Carnot, Charles Mangin, Armand Angrand, Felix Faure, Alfred Goux, William Ponty…



En plus de ces stigmates de la colonisation, du franc Cfa, de la langue et de l’armée française, Emmanuel Macron peut être assuré de trouver un homologue senegalais qui va bien s’occuper des minarets de la France au Sénégal que sont : Orange, Bolloré, Bicis, Css, Total, Eiffage, Sgbs. Depuis qu’il est à la tête de l’Etat du Sénégal, Macky Sall s’évertue à consolider les acquis du pays de Macron.









Walf Quotidien