Suite au différend qui les opposait, les promoteurs Aziz Ndiaye et Assane Ndiaye ont présenté leurs plates excuses à Bougane Gueye Dany et à Cledor Gueye. Si Assane a fauté gravement sur le contrat qui le liait à Monsieur Cledor Gueye, Aziz Ndiaye lui avait diffamé le patron de Bouygues Corporation Holding dans les médias. Mais comme le dit l’adage, tout est bien qui finit bien, ils ont fumé le calumet de la paix et tout est rentré dans l’ordre