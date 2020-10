Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Reconnaissance au couple présidentiel: Un militaire, blessé de guerre, donne les noms de ses jumeaux à Marième Faye Sall et Macky Sall Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Octobre 2020 à 20:37 | | 0 commentaire(s)|

Le couple présidentiel doit être aux anges. Un des blessés de guerre de l’armée sénégalaise, du nom de Mouhamadou Moustapha Sow, a choisi de faire porter les noms de la Première Dame, Marième Faye Sall et de son mari de président de la République, Macky Sall, à ses jumeaux.



L’homme, originaire de Kaolack, habitant présentement aux Maristes avec sa femme, Fatou Badji, a baptisé ce jeudi ses deux enfants dans une parfaite harmonie et joie. Rien n’a été épargné pour bien accueillir, le « petit couple ». Mouhamadou Moustapha Sow, accroché, dit avoir posé cet acte symbolique pour une reconnaissance à la générosité légendaire du Chef de l’Exécutif.



D’après le père de ces jumeaux, le Président l’a beaucoup aidé. Ayant les bras amputés, Macky Sall lui a permis de trouver des implants. Ne serait-ce que pour cet acte, il n’a rien trouvé de mieux à faire que de donner ces noms au couple présidentiel.



Leral souhaite longue vie au « jeune couple », Macky Faye et Marième Sall Sow…





