Reconstruction de l’hôpital Le Dantec: Le démarrage de deux services retardé

L’hôpital Aristide Le Dantec, fermé au grand public depuis le mois d’août pour cause de reconstruction, n’a pas encore fini d’être totalement terrassé. Pour cause, explique ‘’SourceA’’, les Services Urologie et Cancérologie ne sont pas encore délocalisés.



D’après le journal, le Service Urologie n’a pas encore été totalement déplacé du fait de sa complexité. «C’est un Service qui n’est pas facile à déplacer d’autant qu’il supporte beaucoup de charges et autant qu’il en joue des rôles», soulignent nos confrères.



Quant au Service Cancérologie, il a été décidé de le déplacer à Dalal Jamm qui n’a pas encore reçu la notification pouvant le justifier. «C’est pourquoi, les malades de Cancer ne cessent de faire des va-et-vient entre Dalal Jamm et Le Dantec, ne sachant plus à quel saint se vouer», renseigne le journal.