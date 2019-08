Reconstruction du marché Sandaga : L'État dégage un budget de 10 milliards Alors que la démolition du marché Sandaga est imminente, l’Etat prévoit déjà sa reconstruction. Selon L’Observateur, un budget de 10 milliards FCFA est déjà mobilisé pour réhabiliter et moderniser le marché Sandaga qui sera rasé une semaine après la Tabaski.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 16:36 | | 0 commentaire(s)|

Attendu en 2021, le nouvel édifice comprendra un bâtiment historique reconstitué avec une mezzanine et un parking en sous-sol et rez-de-chaussée. 949 étals seront prévus et l'édifice sera ceinturé par un bâtiment annexe de 5 étages avec sous-sol qui abritera les cantines aux alentours du marché. En effet, informe le journal, aucune cantine ne sera plus autorisée sur la voie publique.

