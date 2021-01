Reconversion: Meïssa Mbaye Fall, au nom de la fibre patriotique Un grand sportif au vrai sens du mot, Meïssa Mbaye Fall, ancien de l'équipe nationale de basket et de l'asfo a tout laissé à Dakar pour retourner travailler avec la petite catégorie dans sa ville Tambacounda. Malgré les maigres moyens dont il dispose, il ne se lasse pas dans la promotion des jeunes et donne le meilleur de lui-même. Ce grand sportif, ce patriote mérite le soutien des autorités de sa ville. Pour l’aider à faire bien son travail, les autorités locales de cette région devraient parachever la construction de ce terrain de basket sans tribunes ni clôtures afin que Meissa Mbaye Fall atteigne les objectifs escomptés. Bonne continuation Gaindé et sache que nous les sportifs nous ne vous laisserons pas tomber.

Astou Yoro Ba

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Janvier 2021 à 17:55 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos