Record : Sadio Mané inscrit son 200e but en club, dont 26 en Ligue des Champions Sadio Mané a établi un nouveau bilan en Ligue des champions, ce mercredi, à l'occasion de la quatrième journée. Il s'agit du 200e but en club pour Sadio Mané.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Octobre 2022 à 08:24 | | 0 commentaire(s)|

Auteur d'un but phénoménal, ce mercredi, en Ligue des Champions, contre le FC Viktoria Plzeň, Sadio Mané fonce tout droit sur Samuel Eto'o dans le classement des meilleurs buteurs africains dans cette compétition.



Avec cette nouvelle belle réalisation, l'international sénégalais reste toujours le quatrième meilleur buteur africain en Ligue des Champions, avec désormais 26 buts en 22 matchs.



Le classement de ce top 4 est désormais dominé par l'Egyptien Mohamed Salah (45 buts), auteur d'un triplé ce mercredi, suivi de l'Ivoirien Didier Drogba (44 buts) et du Camerounais Samuel Eto'o (33 buts).



Mieux, il s'agit du 200e but en club pour Sadio Mané. Il a réalisé 9 passes décisives dans cette compétition.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook